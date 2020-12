REVOLUTION 909 – #2 : L’intégration dans la musique populaire

Revolution 909, l’émission qui retrace l’histoire de la musique électronique tous les premiers mardis du mois sur Radio Campus Tours de 20h à 21h.

Au programme de cette seconde émission : les compositeurs de musique d’illustration qui utilisent des outils électroniques (avec Jean-Jacques Perrey), l’intégration de ces derniers dans le rock des Beatles ou des Pink Floyd (psychédélique, puis progressif dans les années 70), l’apparition de la musique ambiante avec Brian Eno, le mélange entre jazz et électronique que donne essentiellement le jazz fusion (avec Herbie Hancock) ; enfin, au travers du krautrock allemand, on se balade dans la musique cosmique de Tangerine Dream et Jean-Michel Jarre, et enfin dans la proto-techno des visionnaires Kraftwerk.

Émission diffusée le 08/12/2020

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/revolution909/Revolution909_Annees60_70.mp3

PLAYLIST DE L’ÉMISSION