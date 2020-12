[Atelier Radio] Radio ITS

Dans le cadre des Techniques d’Intervention Éducatives de la formation de Moniteur Éducateur de l’Institut du Travail Social (ITS) de Tours, nous étions à l’ITS du 23 au 27 novembre dernier.



Avec les quartoze participants et participantes de la formation Moniteur Educateur, nous nous sommes exercé, avons découvert le média radio et avons élaboré une émission radio autour du métier de moniteur éducateur que vous pouvez réécouter juste ici :

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Au delà des caractéristiques du métiers, nous avons également abordés différents sujets tels que la désinstitutionnalisation du métier, la médiation animale, la bibliothèque de l’ITS et ces nombreuses ressources, la spiritualité, la sexualité des personnes en situation de handicap, le lâcher prise, la crimonologie et encore de nombreux sujets.



Merci à l’ensemble des participant.e.s : Manon, Alexandre, Eugénie, Hemza, Paul, Quentin, Mathilde, Laryne, Clément, Lena, Bruna, Tiffanie, Lou et Alyssia.



Merci également à nos invitées : Anne-Lise – médiatrice par l’animal et Laétitia – documentaliste du l’Intitut du Travail Social de Tours.