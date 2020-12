On attend toujours que le monde change #1 – Documentaire Campus France et Santé Mentale des Etudiants

Votre nouveau programme, chaque mercredi pendant le confinement, c’est On attend toujours que le monde change. Et au programme de cette joyeuse émission confinée :



Le tour des popotes, on nous vous présentons une actualité locale.



L’interview de Philippe, bénévole à Radio Campus Tours, membre du CA mais surtout engagé dans un projet documentaire avec Radio Campus France!



Fenêtre sur cour, le podcast des faits divers, des crimes et des procès, sur Arte Radio, par Elise Costa.



Cette semaine on aime, présenté par Mathilde.



La Chronique de Rayan, sur la santé mentale des étudiants en période de confinement.



La Perle sonore : Hugues Le Bars, Oggy et les Cafards, par Mélissa



Bonne écoute et à mercredi prochain!

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre