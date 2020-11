Festival Désir… Désirs 2021 – Concours sonore

Règlement du concours

Dans le cadre de la 28ème édition du Festival Désir… Désirs qui aura lieu en janvier 2021, Radio Active, Radio Béton et Radio Campus organisent, en partenariat avec les cinémas Studio, un concours de cartes postales sonores.

Jingle annonçant le concours

Article 1 – Participants



Concours ouvert à tous, à l’exception des membres du jury. Les mineurs devront fournir une autorisation écrite de l’un des parents. Une seule participation par personne.

Article 2 – Thème



Description du thème “À fleur de Peaux” : le concept d’intersectionnalité désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination et/ou de discrimination dans une société. Il interroge la convergence des luttes, l’inclusion, le rapport à notre ou nos identités et sa conscience, notre histoire collective et individuelle.



Les participants sont invités à donner leur lecture, interprétation de ce thème, via une création sonore, une interview, un micro-trottoir, un témoignage, poésie sonore, etc. Le ton (sérieux, humoristique, décalé) est laissé libre.

Article 3 – Résultats



Le concours est ouvert du 16 novembre au 31 décembre 2020 minuit. Les lauréats seront sélectionnés le 15 janvier, et contactés par l’une des membres du jury avant l’ouverture du festival, et avant l’émission spéciale en direct du festival, aux cinémas Studio, à Tours, qui aura lieu le 21 janvier 2021 de 17h à 19h et durant laquelle les gagnants seront invités à venir chercher leur prix.

Article 4 – Modalités



Les productions sonores, réalisées en langues française ou bilingue (incluant la langue française), seront à envoyer uniquement à l’adresse radiodesir@gmail.com, au format audio (type wav, mp3, m4a, etc.), d’une qualité suffisante, enregistré avec tout type de matériel (téléphone, enregistreur, dictaphone, ordinateur…) avant le 31 décembre minuit.

La durée n’excèdera pas 3 minutes.



La création sonore devra être accompagnée d’un document texte avec le titre de l’œuvre, une phrase ou deux de présentation, nom de l’auteur, éventuellement pseudonyme sous lequel doit être présentée l’œuvre, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone. Ces informations ne seront jamais communiquées à des tiers, et détruites à l’issue du concours.

Article 5 – Contenu



Les participants déclarent avoir respecté le droit d’auteur, et n’avoir utilisé aucun contenu dans leur création dont ils ne seraient pas auteur, ou qui ne serait pas libre de droit. En outre, il n’est pas possible d’enregistrer quelqu’un à son insu, donc les participants doivent s’assurer de détenir tous les droits nécessaires sur leur programme sonore.



Le jury se réserve le droit de disqualifier tous propos haineux, offensant, raciste, homophobe, sexiste, etc.



Les participants autorisent Radio Active, Radio Béton et Radio Campus ainsi que les cinémas Studio dans le cadre du Festival pour la présente édition ou toutes éditions à diffuser gratuitement les contenus fournis dans le cadre du présent concours sur leurs ondes, sites et réseaux sociaux. Une diffusion dans les salles de cinéma pourrait également être imaginée.

Article 6 – Jury



Un jury composé d’au moins un membre représentant chacune des 3 radios ainsi qu’au moins un membre de l’équipe organisatrice du Festival se réunira pour désigner les vainqueurs. La décision du jury est sans appel.

Article 7 – Prix



Le jury désignera trois gagnants qui recevront, chacun, un tote bag garni de biens culturels et autres cadeaux non essentiels offerts par les organisateurs et partenaires.