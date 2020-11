Crossover – Quality Process in Progress

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour la juste répartition entre les exercicves du corps et ceux de l’esprit sous couvert de cosmopolitisme syncopé.

Que les auditeurs vaguement inquiets à l’idée que cette émission se réduise progressivement à une simple chronique mystico-zodiacale se rassurent : nos habituelles rubriques scientifiques, blagues misogynes, faux reportages, vrais offres promotionnelles et autre attrape-nigauds seront de retour dès que nous aurons retrouvé quelques minutes pour rédiger ces sornettes.

Début ensoleillé avec une merveille du combo jazz électrique des 70’s mené par Chick Coréa.

Les synthétiseurs expérimentaux du nigérian William Onyeabor ouvrent l’expérience dominicale; suivie de l’instant -trop rare- gnawa avec Moktar Gania qui fera qu’on vous confondra avec Abdel Messaoudi dentiste/percussioniste à Essaouira ; Heavenly Sweetness continue sa démarche de valorisation des musiques allogènes, son objectif ”soyez un mollusque flamboyant”, les moyens : le monde musique. Préparez vos divers employeurs à des retards considérables car la séquence suivante nous portera des

Comores aux Antilles en passant par le Ghana, gare au jetlag avec Alostmen, Zaza, Les Aiglons et Midnight Groovers. Focus sur Elza Soares; s’il y a une chanteuse à retenir des musiques brésiliennes, c’est bien cette femme au parcours de vie et artistique incroyable : dense, authentique et sans concession, vous pourrez entendre des ectraits de son premier album (1960) et du dernier (2016), avec quelques entrelacs. .

La connexion suisso-havraise s’est afférée à un rip rap à l’ancienne qui reste malgré tout d’actualité en nous portant sur le flot de précieuses ballades. Détour endeuillé vers le Nigeria avec le cover du This Is America transformé en This Is Nigeria par Falz, tristement contemporain. Final pré-colombien, enfin Colombie des 80’s avec cette ferveur rythmée évoquant les gloires, les passions échevelées, un peu les voitures de fonction et quelques compliments sur les coiffures. Détour d’incantations électroniques grace aux prêcheurs Jackfruit. Un solo d’Eric Dolphy pour finir ? Pas le choix mon.a beau.elle !

Inutile de vous casser la tête, ce sont tous des incapables. Vous saurez faire illusion.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

La playlist de l’émission :

Return To Forever – What Game Shall We Play Today

William Onyeabor – Fantastic Man

William Onyeabor – Jungle Gods

Moktar Gania & Gnawa Soul – Alla A Soudane

Saigon Soul revival – Nào Ta Cùung Hàt

Pat Kalla & Le Super Mojo – Canette

El Gato Negro – Toca y Toca

Guess What – Al Khawarizmi

Zaza – Nduzangou

Alostmen ft Wanlov The Kubotor – Kologo

Les Aiglons – Belle Guadeloupe

Midnight Groovers – Talon Haut

Elza Soares – Mulata Assanhada

Elza Soares – Dedo Duro

Elza Soares – Se Acaso Você Chegasse

Elza Soares – Com Que Roupa

Elza Soares – Sal e Pimenta

Elza Soares – Edmundo

Elza Soares – Maria da Vila Matilde

DJ Format & MC Topaze Chantilly – Blue Topaze

DJ Format & MC Topaze Chantilly – Ballade Sybarite

Falz – This Is Nigeria

Abelardo Carbono y Su Conjunto – A La Sens

Alfredo Linares – La Pachanga Del Amor

Alfredo Linares – Friends

Les Frères Jackfruit – Babatunde Olatunji

Les Frères Jackfruit – Ben,kadi

Oliver Nelson – The Drive