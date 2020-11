La Méridienne – Ciné, cinéma ! Tchitcha !

Comment va le secteur du cinéma en Région Centre, en ces temps de Covid19 ?

Nous recevons aujourd’hui Monique Augereau, directrice et programmatrice de Ciné Off, et Nathalie Ferrand, déléguée générale de l’ A.C.C. (Association des Cinéma du Centre). Elles nous parlent de leur engagement pour l’accès à la culture pour tous, de leur lien fort avec leur public, et de cinéma Art&Essai, dans l’ombre que projette ce second confinement sur leurs projets et le moral de leurs équipes.

