Reconfinées certes mais toujours avides de nouveautés metal extrême ? L’émission est toujours en activité et vous emmène au cœur de l’actualité de la musique de la bête ! Au programme VOUS AUTRES, EMYN MUIL, ONIRIK, DWARROWDELF, MORWINYON et THE INFERNAL SEA. Enjoy!

Vous autres

