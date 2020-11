Sortez! – Banque alimentaire de Touraine

Dans cette nouvelle émission de “Sortez!”, nous recevions Dominique Cochard, Président de la Banque Alimentaire et Emma Barbier, Service Civique en communication de l’association.



Nous avons pu, avec eux, en apprendre un peu plus sur leurs façons de fonctionner, au quotidienne, de la récupérations des denrées alimentaire à la redistribution auprès des nombreuses associations partenaires!



Si vous voulez leurs venir en aide, ils organisent leurs prochaines collecte le weekend du 27/28/29 novembre 2020. Informations à retrouvez sur leur page Facebook et leur compte Instagram 🙂

