Alex Radio Show – 25/10/2020

Dans cette nouvelle émission, l’équipe et moi traiterons des jobs étudiants : règlementation, salaires, nombre d’heures ainsi qu’âge minimum. Nous parlerons également des jobs étudiants insolites et de nos anecdotes. Ensuite, nous parlerons couvre-feu et nos réactions concernant celui-ci et nous finirons l’émission avec un jeu. Des pauses musicales rythmeront le Show toutes les 8 à 10 minutes.



