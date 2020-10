La Méridienne – Fritz, l’actu tourangelle en mode kids

Christelle Hélène-Kibleur, directrice de la publication, et Mathieu Pays, directeur de la rédaction, viennent nous présenter l’ours, le numéro 0 de FRITZ, premier journal pour les enfants qui s’intéresse à l’actualité locale.

Sport, culture, écologie, citoyenneté de proximité, par des journalistes et rédacteurs professionnels, le tout agrémenté de tons fluos et d’illustrations ; nommé d’après le quadrupède pachyderme qui hante le jardin du Musée des Beaux-Arts ; FRITZ est imprimé sur papier, comme un vrai journal, et avec amour.

