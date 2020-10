Multi Campus #2 -Violence Sexuelles et Consommation Responsable

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

2ème émission MultiCampus de la saison avec C-Lab, Radio Campus Lille et Radio Campus Lorraine!



Au programme :



Le Mille Feuille avec pour sujet Les violences Sexuelles

Puis Des hauts et débats, le débat du jour, portant sur La consommation responsable

Et, pour finir, notre billet international, avec un jeu autour des lois stupide à travers le monde!



Merci à C Lab (Radio Campus Rennes) d’avoir assuré la technique de cette émission!