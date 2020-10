Le Journal Du Hard – Bearing The Silver Light

Allusion double, d’abord au morceau de GORGON ( le groupe d’Antibes, pas les Japonais), et à un autre combo black metal, ARGENTUM ( malheureusement le morceau n’a pas pu être diffusé en entier).



Si on ajoute MYSTIFIER, cela fait une trinité de l’obscur plutôt intéressante (comprendre 3 groupes illustrant le black métal en dehors de la Scandinavie, France, Mexique, Brésil, dont les albums sont sortis dans les années 90).



Dans le cas des Brésiliens, on se penche sur leur dernier album en date, “Protogoni Mavri Magiki Dynasteia” sorti chez Season Of Mist en 2019. Avant d’oublier, un peu de promotion pour le megazine chilien Compilation Of Death (volume 4) avec notamment les interviews de Derketa, Morgion, Cruciamentum, Darkthrone (Fenriz), Burnt Offering, Terminal Rite, un dossier sur Chuck Schuldiner et DEATH, Immolation, Craig Smilowski….



On peut également faire d’une pierre deux coups en mentionnant la chaîne youtube de David Martin (ASSHOLE) “Voyage au centre de la scène“, et le bouquin “The Tape Dealer” de Dima Andreyuk.



La pause réclame passée, abordons le reste de la programmation musicale avec Inverted, Crusher, Suicidal Tendencies, et les deatheux Nunslaughter (interviewés également dans COD volume 4 ).



Comme dirait Roger Miret (video pirate ; concert de Cleveland en 1984) “Do you want more ?”

