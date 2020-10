Jazz Story – Émission du 29 septembre 2020

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

– Body Snatcher de The Dynamites

– Movementt de Emma-Jean Thackray sur l’album Movementt

– Triumphs de Edward Simon sur l’album 25 Years







== Le Jazz Venu du Froid ==





– Falling Out de Igor Butman sur l’album Reflexions

– Live at Esse Jazz Club Moscow de Kikipickles Broadway ft. Eugene Warren

– Trio de JAZ SAWYER sur l’album JAZ SAWYER PRESENTS After Hours, Vol. 1

– Tank de Super 3

– One For Peace de Erik Jackson, Vicky Flint, Derrick Harvin, LaVon Rushing









== La Recette claire par Claire ==





Faire revenir des oignons dans de l’huile d’olive

Couper deux courgettes et une aubergine en cube

Ajouter une boite de tomates pelées de votre marque favorite

Ajouter 250g de feta

Préchauffer le four à 210 °C

Disposer des pâtes à lasagne dans un plat

Ajouter la garniture, accompagnée d’une couche de mozzarella

Napper généreusement de crème fraiche et d’emmental râpé

Faire cuire pendant 30 minutes





Émission par :

Franck Teyssier

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme