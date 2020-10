Hip Hop Achievers | Émission du 8 octobre

Retrouvez la playlist de l’émission du 8 octobre



Oster Lapwass – Album : Absence de veine dans un monde sans gain

Label L’Animalerie

– V’la l’Équipe (feat. Dico, Cidji, Kalams et Buzz)

– Textile (feat. Anton Serra)

– La gueule (feat. Esthor Skull)

– Move (feat. Kacem Wapalek)



Vicelow

– Hip Hop Ninja Remix



Mobb Deep

– Up North Street



Anton Serra X GooMar

Label iMD-ANTOOMAR

– Voix publique



TrueMendous – EP HUH?

Label High Focus Records

– Hummm (Prod. Marcus Jakes) son FIFA 21



Lucio Bukwoski – Album Hôtel Sans Etoile (Produit par Oster Lapwass)

Nouvel album pour les deux figures de proue du collectif Hip-hop Lyonnais l’Animalerie,†Lucio Bukowski†et†Oster Lapwass ‡ la prod.Road Runner

Label Modulor Records

– Hôtel Sans Étoile



Psy 4 De La Rime

– Enfant de la lune



Fliptrix – Album Light Work

Label High Focus Records

– Holy Kush (Prod. Zygote)

– Problem, Reaction, Solution (Prod. Illinformed)

– Multicolour (Prod. DEDW8)



Lino

– Musique Nègre



RCKNSQT – Album 432 HzVerlaine

Label Livin’ Astro

– Clown



Hugo Délire

– Freestyle 2

– Freestyle 4



Népal

Label 75 Session, LesGarsLaxistes, Triple 4 Gear

– Dans le fond

– Cheddar

– Coach K



Kery James

– Lettre à mon public



Babylon Dead – Album Book of the Dead

Label Real Life Drama Records

– Ghtq

– That’s BD

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre