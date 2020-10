Before Sunset – la Scène Locale Tourangelle

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, la nouvelle émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h (et en rediffusion le vendredi à 9h).



Voici la Playlist de la 6è émission : la scène locale tourangelle



[ Intro : Fleetwood Mac – The Chain ]





Les nouveautés :



Jim Ballon – Airline (2020)

Panem – Zeitgest / Absolute Monopoly (2020)

Astray Astronauts – A Flatline Existence (2020)





Les autres titres, groupes locaux hors nouveautés :



RANK-O. – Penkt (2019)

Stuffed Foxes – No Vacancy (2019)

Thé Vanille – Vortex in My Cortex (2019)

First Draft – Irony & Smiles (2018)

Verbal Razors – No Escape (2016)

Grauss Boutique – Brahmapoutre (2020)

The Drafts – Slow (2019)

G R a N D E – The Same Ghost (2019)

Divine Paiste – Major Manor (2013)

Strawberry Seas – Ocean (2020)