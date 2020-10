Sortez! – Le Bateau Ivre

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Embarquez dans l’aventure du Bateau Ivre, dans laquelle Brice Guilloreau, membre de cette coopérative citoyenne, nous livre son récit de cette belle aventure. En effet, c’est demain, jeudi 8 Octobre 2020, que la salle tourangelle mythique fait son ouverture.



C’est le collectif Ohé du Bateau, la coopérative culturelle la plus grande de France, qui a mené ce projet depuis presque 10 ans ! L’objectif : remettre à flot une structure culturelle accessible à tous. Pour cela, différents laboratoires mènent un projet de rénovation et de remise sur pieds de cette salle culturelle. C’est dans une volonté d’offrir à chacun un bout du bateau que les membres du collectif se sont battus depuis 2011.



Entre levé de fonds, votes démocratiques, désillusions et grandes réussites, l’aventure du Bateau Ivre ne fait que recommencer ! Vous pourrez alors, dès demain, redécouvrir la salle, ses membres et toute la programmation !