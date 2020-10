Before Sunset – Les duos

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, c’est une nouvelle émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h.

Voici la Playlist de la quatrième émission : “Les Duos”

[ Intro : Fleetwood Mac – The Chain ]

Les nouveautés :

Pretenders – Maybe Love is in NYC (2020)

Temples – Paraphernalia (2020)

The Howl & The Hum – Human Contact (2020)

Les Duos :

[ Intro : Pascal Comelade & The Liminanas – T.B.JerK+++ (2015) ]

Courtney Barnet & Kurt Vile – Fear Is Like a Forest (2017)

Bruce Springsteen & Tom Morello – The Ghost of Tom Joad – (2014)

PJ Harvey & Thom York – This Mess We’re In (2000)

Kylie Minogue & Nick Cave – Where the Wild Roses Grow – (1996)

Feist & Timber Timbre – Homage (2013)

Stevie Nicks & Kenny Logging – Whenever I Call You Friend (1978)

Blur & Françoise Hardy – To the End (La Comédie) (1995)

