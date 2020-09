Maggot Brain – Lagos Kinshasa California

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

En effet on continue à explorer les compilations “Afrobeat Goes To Africa: Afrobeat Nirvana” ( 44 euros en seconde main, s’il vous plaît), Vampisoul qui est un sous label de Munster records ( Espagne), et “Congo Revolution” (Soul Jazz records). Artistes nigérians et artistes des 2 Congos ( Kinshasa/ Brazzaville), une compilation de 2008 contre une de 2019. En supplément, non pas Incantation ou Wejdene, mais paris, Ohio Players, Malavoi, Fishbone, E 40, et on rappelle que “Un Dimanche En Afrique” est annulé…de là à dire que c’est la prophétie du charnier ( lin d’oeil à John Mc Entee et consorts), faut pas pousser Mémé dans les orties ( où se cache Sarkozy, ça rime). Vous avez également droit à Koko Ateba et Franco, satisfaits?