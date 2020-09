Parasols&Bords de Loire – La Mission Val de Loire

Nous recevons Bruno Marmiroli et Francis Vautier, directeur et chargé de communication à la Mission Val de Loire.

“Il y a un quasi paradoxe à parler de “paysages culturels”, puisque le fait même de qualifier un morceau de territoire de “paysage” est déjà marqué d’une empreinte culturelle. Il faut puiser chez P. Descola, qui dépasse la définition du paysage des géographes ou des paysagistes (Portion de territoire résultant de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains, tel que vu par un observateur) pour poser de nouvelles bases : il s’agit d’une transfiguration in visu ou in situ d’un morceau d’espace. Mais pour les besoins de la cause Unesco, la notion de “paysage culturel” permet plus facilement d’indiquer qu’il y a bien une présence humaine et une interaction avec le milieu qui façonne le territoire, à la différence d’un “paysage naturel” – sans traces d’anthropisation.

Pour s’immerger dans le débat sur la notion de transfiguration, il est bon d’écouter les cours de Descola sur les formes du paysages“

Bruno Marmiroli, directeur de la Mission Val de Loire