Maggot Brain – Sir Nose Faking The Funk

Référence bien entendu à la “cosmologie” P Funk, où les ennemis de la bonne musique, les “Blahs”, avec à leur tête Sir Nose D Voidoffunk, Rumpofsteelskin mettent des bâtons dans les roues aux valeureux guerriers de la “bonne vibe”, Starchild, Dr Funkenstein, Mr Wiggles, les Afronauts, Lollypop Man…..aujourd’hui un équivalent de Sir Nose serait (au choix) Maître Gims, Keen V, Korn/Limp Bizkit, Lil Wayne (et autres trappistes de bas étage…), Pantera…bref ce que vous “aimez détester” selon vos affinités musicales (les traditionalistes du boom bap citeront toute la vague West Coast et/ou Downsouth rap, par exemple…). Sir Nose qui fait semblant de sentir, apprécier le (bon) funk, on peut utiliser cette image dans plusieurs cas de figure n’est-ce pas? Revenons à cet épisode maggotique, d’abord un scoop, enfin me semble-t-il, l’espoir d’un festival consacré au cinéma africain sur Tours d’ici deux ans, c’est l’un des projets de la structure PSV ( Paulin Soumanou Vieyra), qui par ailleurs organise depuis 2016 le BCAT ( Bimestriel du Cinéma Africain à Tours), une projection tous les 2 mois, lorsque c’est possible, ici (pour le 26 juillet) le film d’Appoline Traoré “Desrances” aux Studios à 11h. Stéphane Vieyra est donc venu présenter la séance dominicale, et les projets à venir. Musicalement? Jonzun Crew, O Jays, Jones Girls, Juice, Mai Tai, Plush, Michael Henderson