Mix féminin proposé par Fred 20.07.2020

Ce lundi soir c’était Fred qui vous proposait sa sélection musicale féminine

XX = Pour les boloss qui croivent que le talent a un sexe

Malgré que des foi on se di que les gonzesse , cé rien que des chouineuse à pène capab’ de déplacé un fer a repassé, qui son bonne qu’a etre bonne, tou sa.. Et ba la vous allé etre choqué car en vrai bah yen a des balèzes, je vou jure. Pour le cou jen ai trouvé qui en plus d’avoir une bel voi et une bel respirasion, ou même d’etre moche, bah elle dise des truc, ché pa, sa ma fé tout bizar, j’été commant dir… émotionné. Nan… perturbé, voilààààà, s’est sa perturbé. Alor sa ma donné le boost pour chécher et jen é trouvé plein, jété choqué. Nan mé, en vrai ya plein de feumeux hyper calé qui mète la misére et jé aluciné. ché les kainf, les kainri, en musulmanie et mèm en franse. Cé ouf. Alor jai réfléchi et j’me sui di ptêt qu’yen a qui sont drole, intelligente, quon des talans, cé sur. comme ché les gars quoi. donc du cou jai pa pu résisté et jé fé une mixtèpe pour prouvé keskejdi.

– Fond des nègres Fond des blancs – Twa Fey Meringue

– Oum – Lila

– Kamilya Jubran Werner Hasler – Waa’daa’na

– Liv Monaghan – Broken Hotel Room

– Melissa Laveaux – Jolibwa

– Carmen Miranda & Bando da Lua – Chica Chica Boom Chic

– Maïté vs des anguilles

– Billie Holliday- Tenderly

– Ella Fitzgerakd – Chew Chew Whew

– The Chordettes – Lollipop

– Brigitte Fontaine – Je suis inadaptée

– Michèle Arnaud – Ne vous marriez pas les filles

– Chant de jeunes filles Himmi (Tchad)

