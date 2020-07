Parasols&Bords de Loire : un vent souffle sur la métropole…

Deuxième semaine de notre programmation d’été, sur le thème “révoltes, et révolutions ; luttes et contestations”.

Contestation alimentaire : GRRRRGN, la chronique grognon de Quim Dos Vivos nous donne des trucs et astuces pour faire manger des légumes aux enfants.

Etre là : Antoine, Suzon et Jean-Pierre nous proposent un reportage réalisé dans la nuit du 4 au 5 juillet, à Tours. Un collectif de promotion des diversités écrit, en lettres de papier orange, les mots qui dans la langue française désignent les personnes non hétérosexuelles ou cisgenres.

Le Tours de l’actu – Métropole, monopole ? Pauline et Raphaël s’interessent à la métropole Tours Métropole Val de Loire : qui, quoi, comment, pourquoi

