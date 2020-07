Mix estivaux de l’équipe de prog’ 05.07.2020

Pour le lancement de nos mix estivaux, c’est Julien qui ouvrait la danse ce soir avec un mix allant le la cumbia au reggae :

– Izadora – Sol Edad (Solo Moderna Remix)

– Lalito Y Conjunto Colombia – Flores De Colombia

– Elias Moron Y Su Conjunto Vallenato – Playas Embrujadas

– Rafael Yepes Crespo Con Sus Negros De La Region – Nubia En La Playa

– El Combo De Oro – Dame Un Besito

– Juan Pina Con La Revelacion – Parecito Faraon

– Rosendo Y Su Banda – Me Voy Pa’ La Costa

– Los Picapiedra – Enscandalo En La Familia

– Owen Gray – On The Beach

– Flick Wilson – Black African Woman

– Cornel Campbell – Pity The Children

– Nora Dean – Mama

– Tommy Shakespeare – Rolling Stone

– Don Carlos – Just Groove With Me

– Prince Jammy – Jammin For Survival

Ces mix vous sont proposés par l’équipe de programmation musicale de Radio Campus Tours !