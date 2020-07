La Méridienne – Authentique et so good

Amis des bons mots et du verbe haut, voici venir la dernière Méridienne de cette saison. Au menu du jour :

– Samuel Retailleau nous présente le rappeur Cheeko, à retrouver dans la M Box, box de vinyles for connaisseurs

– Guiom Virantin et Pascal Vion, bibliothécaires de la Bibliothèque Municipale de Tours lisent Felix Fénéon

– GRRRRGNN ! La gronique grognon de Quim Dos Vivos : La Clique des Cinq

– Antoine Facon, ancien étudiant entrepreneur accompagné par PEPITE nous présente son restaurant, l’Authentic Fast Good

– 21 milisecondes un podcast proposé par Christophe Haag, professeur à l’EM Lyon Business School et chercheur en psychologie sociale, dans cet épisode on s’intéresse aux émotions du RAID. A retrouver sur le site de The Conversation.

