La Méridienne – INSERM – MAVIVH

Jean-Christophe Meunier et Julien Marlet travaillent au sein de l’U1259 “Morphogénèse et antigénicité du HIV et des virus des hépatites“, MAVIVH.

Ils reviennent sur leurs travaux antérieurs sur l’hépatite C et l’hépatite B, pour nous permettre de mieux comprendre comment s’articule la recherche dans leur unité et dans leur domaine. Ils travaillent actuellement sur le virus de l’hépatite E, hépatite peu connue du grand public, et présentent ces travaux en cours.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Playlist

Collectif des artistes engagés contre le Covid-19 de Bobo Dioulasso

Willio – Remember



Ressources

Thellie – Financement participatif pour la recherche

2018 : Mieux comprendre les échecs de traitement du virus de l’hépatite B grâce aux tests phénotypiques, Julien Marlet et Catherine Gaudy-Graffin

FUN Mooc – Viral Hepatitis – Institut Pasteur