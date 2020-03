NOUVELLE EMISSION – En attendant que le monde change

A 11h30 et 16h30, la dream team de Radio Campus Tours partage avec vous ses astuces anti-morosité, son savoir-faire culinaire, ses coups de coeur, et son incroyable humour.

Présenté par Jean-Pierre et Philippe.

Premier épisode, avec séries, jeu vidéo et gâteau aux pépites de chocolat.

Deuxième épisode, séries et Radio Karantina.

Troisième épisode, avec jeux vidéo, reportage canadien, florilège de chansons confinées, et gâteau au chocolat sans sucre.

