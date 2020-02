Émission spéciale – Élections municipales 2020

L’équipe lycéenne de Tours de Table est allée à la rencontre de 8 des candidats aux élections municipales de la ville de Tours, le samedi 15 février au Centre Social Plurielles, quartier du Sanitas.

En effet, les candidats étaient conviés à un “speed dating” organisé par l’URHAJ et Plurielles, dont l’objectif était de faire se rencontrer les candidats et un groupe de jeunes.

Nous remercions les organisateurs de nous avoir permis de produire ces contenus en marge de leur événement.

Présentation de l’évenement :

Le Centre Social Pluriel(le)s et l’URHAJ sont engagés dans un projet de démocratie participative avec le soutien du CRAJEP.

Nous souhaitons la mise en place d’un espace de dialogue entre jeunes de 16 à 30 ans et les candidats aux élections municipales 2020 de la ville de Tours. L’objectif est que les jeunes puissent faire part aux candidats de questionnements, propositions sur un sujet en lien avec les compétences d’une municipalité. Ceci afin d’initier une démarche sur le territoire de co-construction des politiques concernant les jeunes.

(La même démarche est en cours dans les villes de Blois avec le MRJC et La Châtre avec la MJC et la résidence Habitat Jeunes Pasteur.)

Des soirées préparatoires ont actuellement lieu avec un groupe d’une dizaine de jeunes.

La rencontre avec les candidats aura lieu le samedi 15 février 2020 et se poursuivra à 17h par un temps de présentation de la démarche par les jeunes autour d’un goûter.

Vous êtes invité·es à nous rejoindre à partir de 17h au Centre Social Pluriel(le)s – 2 avenue du Général de Gaulle, Tours.

Julien KERUHEL (directeur du centre social Pluriel(le)s) et Laure DAVIOT-BEN MUSTAPHA (chargée de mission à l’URHAJ Centre-Val de Loire)