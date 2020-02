Un Tours d’Histoire #5 – la place et aux usages de l’histoire dans nos sociétés

Pour cette 5e édition, Un Tours d’histoire vous propose une émission réalisée par des étudiantes et des étudiants de l’université de Tours, inscrits en deuxième année d’histoire.



Ces derniers ont suivi un cours dont l’objectif était de réfléchir à la place et aux usages de l’histoire dans nos sociétés. L’histoire tient notamment une place importante dans les médias, et intéresse un large public non spécialiste. La radio, la télévision, certains blogs et sites internet, des chaînes mises en ligne sur la plateforme youtube, ou encore l’industrie du cinéma s’emparent ainsi d’événements historiques qu’ils racontent sous une forme originale, via des supports ludiques. Ce faisant, ils influencent également la vision que le public peut avoir des évènements passés. Ce phénomène interpelle les historiennes et historiens, au moins pour deux raisons. La première concerne l’impact que peuvent avoir ces représentations du passé dans nos sociétés. La seconde questionne la place et le rôle que peuvent jouer les historiennes et historiens dans cette large diffusion, auprès d’un public de non-spécialistes.



Toutes ces réflexions ont été abordées en cours par les étudiantes et les étudiants. Cela leur a permis de réaliser des décryptages de films, de série et de jeux vidéo, dans lesquels il se sont interrogés sur les représentations des événements historiques choisis et sur les enjeux que ces représentations soulèvent. Les étudiantes et étudiants qui ont participé à l’émission ont choisi librement le support (films et jeux vidéo) sur lequel ils souhaitaient travailler et ont également réalisé le décryptage eux-mêmes.



Au cours de cette émission, vous pourrez ainsi entendre les présentations de Clémence Bidegain, Lucy Cardona, Océane Cassant, Antoine Coltat, Vincent Cozlin-Frobert, Mathieu Dargent, Élise Farnier, Éva Gauthier, Valentin Gavster, Enzo Génot, Raphaël Grillon, Manon Guéret, Léa Labbé, Maëva Lambié, Pierre-Vincent Le Gal, Corentin Marques, Sébastien Salou, Romane Violeau et Anaïs Viraud. L’émission est présentée par Solène Rivoal, ATER en histoire moderne au département d’histoire et d’archéologie de l’université de Tours.

