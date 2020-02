Backstage – Émission du 29 janvier 2020

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

2020 et aucune résolution a l’horizon pour la team backstage, si ce n’est de continuer avec la même formule et vous faire tourner du hip hop local à gogo !! Pour cette reprise, on commence par une sélection aiguisée signée the last sheep et puppa Antho. On reçoit également, l’artiste bonz du collectif les mauvaises herbes qui viendra nous présenter son nouvel album atypik ! Quelques surprises en complément mais on vous laisse découvrir ou réécouter l’émission via le poadcast !! Big up