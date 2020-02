Spooky Poppies nous parlent de leur premier EP dans le Ghettoblaster !

Élise, Sam, Paul et Seb étaient les invités du Ghettoblaster le jeudi 9 janvier dernier. L’occasion de parler musique bien évidemment, mais surtout l’occasion de présenter leur EP Spooky Poppies sorti en décembre 2019.



Du blues rock à la fois doux et mélancolique à écouter sans modération !

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à ré-écouter l’ensemble de l’émission en podcast, avec un live acoustique en fin d’émission !



Et ici, un lien pour aller écouter l’EP en streaming 🙂