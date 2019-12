Un Tours d’Histoire #3 – Le péplum

Présentation :

Parmi les genres cinématographiques les plus anciens et les plus riches, le péplum occupe une place à part : puisant ses thèmes à l’histoire, la littérature et la mythologie de l’Antiquité, il promet aux spectateurs une immersion complète dans des civilisations disparues ou imaginées, aux échos bien actuels toutefois. Le genre se complaît dans une forme d’hyperréalisme : gigantisme des décors et des scènes de groupes, ampleur des émotions et des enjeux mis en scène, donnant naissance aux pires navets (Maciste, vengeur du dieu maya, Guido Malatesta, 1966), comme à des chefs-d’œuvre reconnus (Spartacus, Stanley Kubrick, 1960).

Mais peut-on le limiter à ses personnages stéréotypés – patriarches inspirés, culturistes en jupette, vamps plantureuses -, ses décors en carton-pâte et ses interrogations parfois lourdaudes sur le devenir des empires ou le poids du fatum sur l’humanité ?

Pour sa troisième émission, « Un Tours d’histoire » propose de se pencher sur les caractéristiques et l’histoire de ce genre, ses rapports à l’histoire et à l’imaginaire de l’Antiquité, pour en montrer toutes les richesses et les lectures possibles, au cours d’une discussion/débat animé par Sylvain Janniard (maître de conférences en histoire romaine, département d’histoire et d’archéologie, université de Tours), avec Dominique d’Almeida (professeure de lettres classiques en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Descartes, Tours) et Laurent Givelet (professeur de lettres et d’analyse filmique, lycée Balzac, Tours).

Émission enregistrée par Sébastien Dubois, étudiant de première année en Master Recherche, département histoire et archéologie, université de Tours.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Eléments bibliographiques :

Eléments de filmographie :

