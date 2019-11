Un Tours d’Histoire #1

Un Tours d’Histoire est un projet éditorial mené par le Département d’Histoire et d’Archéologie de Tours, dans le cadre d’un partenariat avec Radio Campus Tours.

Périodiser, dépériodiser : que fait l’historien et qu’est-ce que l’histoire ?

Dans son dernier ouvrage (2014), l’historien médiéviste Jacques Le Goff s’interrogeait : « Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches? ». Il faisait écho à un autre texte rédigé au milieu du XXe siècle par l’historien de l’art Erwin Panofsky qui attaquait ceux qu’il appelait les « dépériodiseurs », coupables selon lui de vouloir se débarrasser de ce qu’on dénomme communément les périodes, c’est-à-dire ces tranches de temps qui sont pensées comme autant d’unités plus ou moins cohérentes.

La question hante les historien.nes : faut-il penser l’histoire par périodes, chercher des ruptures ou des transitions, s’intéresser à ce qui se modifie dans le passé ? Ou bien ces périodes ne sont-elles que chimères et contraintes académiques sans intérêt ?



Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30, « Un Tours d’histoire » rouvre le débat qui permet aussi de s’interroger sur le métier d’historien.ne.



