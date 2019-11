La Méridienne – Au Petit Faucheux avec le collège Maurice Genevoix

Nous venons du collège Maurice Genevoix de Ligueil, nous sommes en classe de 3A et C. Ce mardi 5 novembre nous nous sommes rendus à Tours pour visiter deux salles de concert, le Petit Faucheux et le Temps Machine, dans le cadre du projet éloquence auquel participent plus particulièrement les 3A.

Nous, les 3C, avons visité d’abord le Petit Faucheux : loges décorées par Nico Nu, le foyer des artistes, les coulisses, la salle de concert. Pendant la visite, deux élèves (Zoia et Manon) étaient chargées d’enregistrer ce que l’on voyait et leurs impressions pour transmettre ensuite à l’autre classe.

Ensuite, nous nous sommes installés au foyer afin d’enregistrer une émission sur radio Campus. Quatre élèves (Gabin L., Gabin P, Lucien et Maxime) ont interviewé plusieurs personnes en lien avec la salle de spectacle. D’abord, ils ont posé des questions à Charly, le chanteur du Raoul Jazz Clan, que nous avons eu le plaisir de voir en concert l’après-midi. Ensuite, ils ont interrogé trois membres du personnel du Petit Faucheux : le régisseur, la responsable de la communication, la chargée de production et le programmateur. Enfin, nos camarades nous ont rejoint après leur visite du Temps Machine et nous nous sommes mutuellement interrogés sur ce qu’on avait vu.

L’après-midi, les deux classes ont pu assister à un concert du Raoul Jazz Clan et échanger ensuite avec les membres du groupe sur leur parcours, leur rapport à la musique et la production des morceaux.

Nous avons passé une journée extraordinaire et nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont si chaleureusement accueillis.

Radio Campus Tours remercie l’équipe du Petit Faucheux pour son accueil et sa bonne humeur.

