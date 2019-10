[Émission spéciale] – Quartier Libre Festival – Émission du samedi

Comme pour l’émission du vendredi 4 octobre, nous avons commencé notre plateau en direct de Quartier Libre Festival avec Julien de Nove Nove Cinco, pour la présentation de la programmation du samedi soir, et un retour sur le déroulement de la soirée de la veille.



Puis par la suite, ouverture des interviews avec les Lehmanns Brothers sur le plateau. On revient sur leur année riche en expérience, leurs projets pour la suite et on leurs souhaite une très bonne continuation!



En compagnie de Charles Fournier (Vice-président du Conseil Régional et délégué à la transition écologique et citoyenne) et de Pascal Raoult (vice-président chargé de la vie étudiante et de la vie des campus de l’Université de Tours) pour la deuxième interview du jour.



Une mutuelle de santé chargée de la gestion du régime de sécurité sociale étudiante ? La Smerra bien sûr ! Hannen Chaabi était avec nous pour nous parler de leurs actions et de ce qu’ils proposent aux étudiants :



Tic-Tac, le temps c’est de l’argent, bienvenue dans l’Anthropocène avec Philippe Cazeneuve!



C’est de l’ethno-techno tzigane qui se joint à nous lors de cette interview avec Alizarina. C’est avec sa douceur qu’il a répondu à nos questions :



Et on clôture la deuxième et dernière journée de ce Quartier Libre Festival avec une équipe au top ( oui on joue sur les mots ! ) :



Les 4 DJs de La Fine Équipe sont venus conclure cette émission avec nous !



