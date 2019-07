Crédit : Compagnie Pih-Poh

Place Saint-Paul, au coeur du Sanitas, il y avait ce 5 juillet 2019 une ribambelle de tshirt accrochés aux arbres, des photos, aussi, et puis des phrases d’habitants, collectées par la Compagnie Pih-Poh.

C’est jour de marché. Ida Tesla et son équipe sollicitent les passants, pour savoir ce qu’ils aimeraient, plus que tout, voir dans leur quartier : un jardin partagé ? un café associatif ? un centre social plus grand ? un studio de musique plus grand ? Hommes, femmes et enfants ont leur avis sur la question !

Crédit : Compagnie Pih-Poh

Pour en savoir plus : Les quatre ans du Sanitas du futur – La Nouvelle République – 19/04/2019