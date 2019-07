Les Sorciers du son #23 | Philippe Zdar (1ère Partie)

C’est au pied de Montmartre qu’ Alexandre Gilardeau a rencontré Philippe Zdar au studio Motorbass ou, pendant une heure, le producteur des derniers albums de Phoenix a retracé avec passion, presque 30 ans de carrière ! C’est avec beaucoup d’humilité non dépourvue d’humanité, bien au contraire, qu’il a évoqué son arrivée a Paris, mais également les souvenirs partagés avec ces mentors, les grands producteurs Français Dominique Blanc-Francard et Jean-Philippe Bonichon. Un de ces plus grands moments au studio Marcadet, sa rencontre avec Prince, sans oublier l’épisode cocasse, de la piqure pour Jane Birkin… C’est dans ce même studio qu’il allait faire la connaissance de celui qui allait bouleverser sa vie, à savoir l’autre moitié de Cassius : Hubert Boombass (Hubert Blanc-Francard). Depuis il a collaboré avec Mo Wax, (James Lavelle), les Beastie Boys, Cat Power, Sébastien Tellier, Mc Solaar, Phoenix, Etienne Daho, Etienne de Crécy, M, Pharrell Williams, Sébastien Tellier, Guy-Manuel de Homem-Christo et tellement d’autres…..