Le voilà qui vient les bras chargés d’archives, l’ancien étudiant en Tech de Co de l’IUT de Tours ! Vincent Loiseau, l’un des 5 étudiants de 1998, qui avaient imaginé une radio étudiante, projet repris et développé plus tard par l’École Publique de Journalisme de Tours, et devenu aujourd’hui notre radio.

