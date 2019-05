Jazz Story – 14 mai 2019

Épisode du mardi 14 mai 2019

Chanson de l’amour de Makar Novikov & Hiske Oosterwijk sur l’album Stereobass

Alive de The Peter Franks Group sur l’E.P. Elements

I Adore You de Peter Horsfall sur l’album RED

Jupiter de Kinkajous sur l’album Hidden Lines

Evidence de Miles Okazaki sur l’album Work

The Speckle de COAST sur l’album Skim

HERb +++ gA de Anton Eger sur l’album Æ

Affinity de The Ed Palermo Big Band sur l’album A Lousy Day In Harlem

Simcha de Yadasofi sur l’album Negev

