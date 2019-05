Maggot Brain | V2 sur ta Romance Moderne

Emission du 10 mai 2019

Clin d’oeil à Taxi Girl et Suicide Roméo, deux groupes de la génération növö, de la génération “jeunes gens modernes” (on peut aussi citer Marquis de Sade, Modern Guy, Marie et les Garçons, Electric Callas, Tokow Boys, Elli & Jacno, Charles De Goal, Lion Etienne Daho, Kas Product, Mathématiques Modernes, Les Fils de Joie, Trisomie 21, Edith Nylon…), puisque le “concept” temporaire est d’alterner reggae/ska/rocksteady et post punk/cold wave, donc présence de Taxi Girl, Trisomie 21, Suicide Roméo, Altered Images, Martha & The Muffins, Adam & The Ants, Classix Nouveaux, d’un côté, et Marcia Griffiths, Rhoda Dakar, Cool Runnings, The Cimarons de l’autre. Avec une petite incursion dans le funk avec Interview…