Assises du Journalisme – Education aux médias

Les Assises du journalisme, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière des projets d’éducation aux média.

En voici trois.

Collège du Grand Clos, Montargis – des clips video pour le tri des déchets.

Voici un entretien téléphonique avec Arnaud Petit, le professeur principal de la classe ULIS du collège, trois jeunes, et le professeur documentaliste responsable du journal du collège.

Le projet MIC (Média Immigration Communication) porté paret Rhizome médias .Voici un projet finaliste pour l’un des prix Éducation aux Médias des Assises. Écoutez Léa de Rhizome média et le professeur référent de cette action nous présenter leur travail depuis notre beau studio salon Campus France depuis les Assises !

Les Jeunes Reporters de Bourgueil.

Vous les connaissiez blogueurs ? Les voici reporters radio ! Voici une interview réalisée par leurs soins aux Assises, de Christophe de Vallambras de France Télévision grand reporter Medialab de l’information sur France TV et R&D Prospective et medias (c’était le stand de démonstration des nouvelles technologies médias et numériques face à notre stand radio)

