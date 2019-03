Bas Nylon | Épisode du 27 février

Émission du mercredi 27 février 2019

Bas Nylon c’est l’émission en quinzaine du mercredi des artistes féminines.

01 – Marvin gaye feat Tammi Terrel – Ain’t no mountain High Enough

02 – Camelia Jordana – Gangster

03 – Camelia Jordana – Ederlezi

04 – Miette Hope – My love

05 – Cocoon – Cathedral

06 – The Do – Nature Will remain

07 – Dido – Hurricanes

08 – Dido – Here With me

09 – Rosalia – Malamente

10 – Nathy Peluso – Corshe

11 – Ariana Grande – God is a woman

12 – Valerie Broussard – A little Wicked

13 – Dynoro feat Gigi dagostino – In my mind

14 – Clara Luciani – La baie

15 – Metronomy – The bay

16 – Adanna derru – sex of fire ( cover)

17 – Metronomy – On dancefloors