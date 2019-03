Backstage | Émission du 27 février 2019

Émission du 27 février 2019

Cette nouvelle émission de Backstage se divise en 2 parties : une première, pour faire un retour sur le projet slam mené par Wanny en collaboration avec le planning familial et les jeunes de l’UEAJ, et la seconde partie avec deux invités : Maxwell Nostar et Dirty Fingaaz ! Présentation du nouvel album de Maxwell : “Pistes Noires”, sorti le 15/01 autour d’un interview, suivi d’un live et du traditionnel freestyle de fin. Chaud devant !