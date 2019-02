Le Journal du Hard | Pas de regrets, pas comme on les voit

Le Journal Du Hard

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Référence au morceau de MOONSTOMP ( Oi! core indonésienne, figurant sur la compilation “Oi! Made In Indonesia”), vaguement à Lunatic aussi, et aux Swingo Porkies (premier groupe skinhead hexagonal, on peut trouver un EP chez Une Vie Pour Rien). Avec ces indications, vous aurez compris qu’on ne va pas passer du Carla Bruni ou des chanteurs guitare sèche/voix, pas vraiment le style de la maison…

Une bonne partie de l’épisode d’aujourd’hui est consacrée à l’anarchopunk british (Dirt, Epileptics, sur les compilations anarcho du label Overground records, live de Rubella Balletau Unpleasant Meeting festival du 19 janvier 2019), mais la Oi n’est point oubliée avec Nabat, Angelic Upstarts, Dose Brutal (et Swingo Porkies). Vous avez également droit à une mini rasade de hardcore US ( Negative Approach, Bad Brains) et à du GBH. Enfin souhaitons un joyeux anniversaire au tourmenté, controversé, adulé chanteur des BAD BRAINS, Paul “HR” Hudson en ce 11 février , et une bonne tournée latino-américaine aux Komintern Sect!