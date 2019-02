Crossover | Soft Power, Alacrité et Quinoa

Émission du 10 février 2019

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour la quotidienne dominicale des musiques inouïes ailleurs. Intro politique consciente avec Gil Scott Heron qui se demande quelle est le pouvoir d’action des médias télévisés; poursuite au Sénégal pour l’afrolatinisme du Star Band de Dakar; allons au Etas Unis dans les 60’s avec le souvenir des ségrégations; mi-temps avec le message de Muthomi et les productions digital reggae d’empreintes de chez nous; détour inévitable vers la cumbia subsersive de Fruko dans un parfait combo pentosantiago; influences étatsuniennes dans le Brésil des 70’s…

Gil Scott Heron – The Revolution Will Not Be Televised

Star Band de Dakar – Mariama

Star Band de Dakar – Guajina Ven

Star Band de Dakar – Misterioso

Max Roach – Driva Man

Ornette Coleman – Tommorow Is The Question

Charles Mingus – Fable Of Faubus

Muthomi Drummer Queens – Kenyan Message

Heckle & Jeckle – See Them A Come

ODG ft Jornik & Mighty Cricket – Inna Di Ghetto, Love Is Only Solution

Cumbia Sobre El Mare – Cumbias En Moog

Peregayo E Su Comba Bacana – Caravana

Fruko Y Sus Tesos – Mamie Blue

Fruko Y Sus Tesos – Los Niches

L’Orchestre Lolaka Mboyo – Soukous !!!

Tim Maia – A Festa Do Santo Reis

Miguel De Deus – Pedaços

Miguel De Deus – Mr Funky

Banda Black Rio –

Sonido Verte de Moyobamba – Lamento de Moyobambino

Los Demonos de Corocochay – Cumbia Des Puerto

Los Girasoles – Girasoleando

Sir Shina Peters & His International Sisters – Late Aboderin

Ustad Staami – My Beloved Is On The Way