Crossover | America X Reggae Digital

Émission du 27 janvier 2019

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour se mettre oklm bien installer dans les grooves interlatitudinaux. On commence par une production locale avec la dernière sortie du groupe de cumbia Yapunto; instant neosoul avec l’hyperactif Thundercat, les australiens Hiatus Koyate et le petit génie Childish Gambino; session reggae massive et déterminée à travers Lt Stitchie, Manu Digital et Barbes D.

Nous avons eu la chance de recevoir G-Rhyme General et Rama de l’écurie Brigante Records pour une discussion instructive complétée par un bel exercice dynamique de freestyle par G-Rhyme General. Retour sur les sorties 2018 avec le groupe Augustus Greene composé de Robert Glasper, Common et Karriem Riggins. Une nécessaire vieillerie avec Joe Zawinul et son clavier tourbillonant à travers le monde, un recueil vers l’amérique du sud pour de la cumbia et du mangue beat énervé, pour finir sur une transition remind jazz et électro tranquillo.

Yapunto – Malo Viento

Thundercat – Uh Uh

Hiatus Koyate – Choose Your Weapon

Hiatus Koyate – Sphynx Gate

Childish Gambino – This Is America

Lieutenant Stitchie – Angels Surround Me

Manu Digital – Shoot & Collect (ft Junior Cat)

Manu Digital – Reach The Sky (ft Taiwan MC)

Manu Digital – My Story (ft Panda Dub & Royal)

Barbes D – Boys, Boys

G-Rhyme General – Energy // Kodak Black // Normal // LO(V/S)ER

Common, Robert Glasper, Karriem Riggins – Black Kennedy

Joe Zawinul – Brown Street

El Combo Loco – Cumbia De Luna (George T edit)

Combo Los Galleros – Soledad (Sonik Groove edit)

Mariachi Nuevo Tecalitlàn – Cumbia Arabe (Sonik Groove edit)

Mundo Livre S/A – Oedipo, O Homem Que Virou Veiculo

Sociedade Recreativa – Coco Vem Vê

Sociedade Recreativa – Embola Pedra

Chris Dave & The Drumhedz – Giant Steps

Anchorsong – Ancestors