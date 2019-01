Jazz Story | Émission du 23 Janvier

Épisode du mardi 23 janvier 2019 https://www.radiocampustours.com/media/podcast/jazzstory/jazzstory230119.mp3

Xavi de Snarky Puppy sur l’album Immigrance

Kete Kete Koro de Orlando Julius & His Afro Sounders sur l’album Orlando’s Afro Ideas 1969-72

== Sur la Route du Jazz : Le Boogie-Woogie ==

The Truth About Snake Oil de Tiny Cars sur l’album The Truth About Snake Oil

Alborado de Zanussi Five sur l’album Alborado

The Odyssey de Rymden sur l’album Reflections and Odysseys

Tre Palle Mille Lire de Meinrad Kneer Quintet sur l’album Oneirology

Thomas Papin

Clément Lanois

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme