Ce numéro de Starting Block est consacré au reggae dub digital avec le label créé par Biga*Ranx sur Tours, Brigante Records. Il regroupe une dizaine d’artistes et a de multiples activités. La rencontre s’est déroulée à l’occasion du concert de Biga*Ranx au Temps Machine vendredi 5 octobre 2018 en compagnie des trois membres créateurs. Le podcast en écoute et le titre Bad To The Bone de Biga*Ranx.

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/startingblock/starting_block_brigante_records.mp3

