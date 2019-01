Le Journal du Hard | Eschaton Is Near

Le Journal Du Hard

Épisode du lundi 14 Janvier 2019

Référence au premier album de CRAVEN IDOL, “Towards Eschaton”, dont on passe un extrait…Vous avez droit à la suite de l’interview effectuée devant le Canadian Café le 5 novembre 2018. Au fait le film sur Philip K Dick présenté en avant-première au festival Mauvais Genre (édition 2013, et c’était le dimanche 31 mars après-midi, ou le matin, je ne sais plus) s’intitule “Radio Free Albemuth”, par John Alan Simon…toutes les trainées de soufre mènent à la toux…et à la confusion entre Craven Idol et Cradle Of Filth.

Peu de musique diffusée au final, juste du Craven Idol (normal), Morbid Angel, Vulcano, mais Julius Channel et Emmanuel Morgane espèrent que la scène black/thrash/death britannique actuelle vous paraîtra moins obscure dorénavant. Voeu pieux? On demandera à Mammon…”Watch the flame flicker/ Black fire burn/ Invoke the emergence/ Of the blazing apocalypse/ A voice in the darkness/ The flame calls to those beyond/ Receive the black omen/ Summoner of chasmic prophecy” ( Craven Idol, “Black Flame Divination”)