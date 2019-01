Maggot Brain | Working For A Living

Maggot Brain

Émission du vendredi 11 janvier 2019

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Comme beaucoup de monde sur cette terre… c’est en fait un clin d’oeil au morceau de Fonzi Thornton “I work for a livin” figurant sur le coffret “Savoir faire” de CHIC ORGANIZATION. Fonzi qui est un ami de Luther Vandross, a fait les choeurs derrière Aretha Franklin, (et en studio ?) Robert Palmer, Roxy Music, Bryan Ferry, Chic… les deux piliers Nile Rodgers & Bernard Edwards lui ont concocté quelques titres. Pas de morceau de Sheila cette fois, mais toujours du Chic, Sister Sledge, mais aussi les collègues, Rick James, Kool & The Gang. Une petite surprise, un titre de Melvin Van Peebles (oui, le metteur en scène de “Sweet Sweetback Badass Song”, 1971) datant de 1974, je suppose qu’il s’apprêtait à tourner “Don’t Play Us Cheap”. On complète avec du Slapbak et Midnight Star, pour terminer sur Bootsy Rubber Band. Got it?