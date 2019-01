Jazz Story | Émission du 08 Janvier

Épisode du mardi 08 janvier 2019 https://www.radiocampustours.com/media/podcast/jazzstory/jazzstory080119.mp3

New Heights (Visions of Aisha Malik) de Kamaal Williams sur l’album New Heights / Snitches Brew

Lonely Woman de Ornette Coleman sur l’album The Shape Of Jazz To Come

Moulin à Café de Sidney Bechet

Sausalito de Carlos Franzetti sur l’album Ricordare

Theme de Yo-Yo de Art Ensemble of Chicago sur l’album Americans Swinging in Paris: The Pathe Sessions

Medley de Wouder Kiers

Panda Village de Theon Cross sur l’album Fyah

Helpless de Smooth All Stars Jazz

Thibault Gelles

Manu De Leon

Clément Lanois

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme